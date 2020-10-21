Роковые технологии. Какие профессии пострадают из-за автоматизации

Специалист дала совет, что нужно делать уже сейчас, чтобы не потерять работу в будущем.

«Надо перестать думать, что ваше обучение – это ответственность работодателя. Всегда своевременно оценивайте, насколько ваши знания актуальны и компетентны. Для этого желательно раз в год ходить на профилактику к карьерному консультанту. Это не дорого и моментально окупится», - сказала она.

Вместе с тем Владимирская призвала менять профессию лишь в самом крайнем случае.

«Переходить из профессии в профессию – это бред. Развивать надо то, что у вас уже есть, иначе вы начинаете конкурировать с 19-летними», - отметила консультант.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что почти 20 миллионов россиян относятся к категории бедных, что составляет 13,5% от населения страны. По его словам, что пик безработицы пришелся на сентябрь. В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что количество бедных больше, и эта цифра будет расти.

