Роковые технологии. Какие профессии пострадают из-за автоматизации
Специалист рассказала в эфире НСН, какие меры нужно принимать прямо сейчас, а также почему не следует менять профессию.
Развитие новых технологий и автоматизация бизнес-операций приведёт к потере 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах, говорится в исследовании Всемирного экономического форума. По оценкам экспертов, это может случиться уже к 2025 году.
Карьерный консультант и основатель рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская рассказала в эфире НСН, представителей каких профессий это коснется.
«Автоматизация съедает тех, чьи навыки очень просто заменить. В первую очередь это сотрудники банков, ритейла, колл-центров, а также рядовые служащие бухгалтерии и, возможно, автомобильного бизнеса», - уточнила она.
Специалист дала совет, что нужно делать уже сейчас, чтобы не потерять работу в будущем.
«Надо перестать думать, что ваше обучение – это ответственность работодателя. Всегда своевременно оценивайте, насколько ваши знания актуальны и компетентны. Для этого желательно раз в год ходить на профилактику к карьерному консультанту. Это не дорого и моментально окупится», - сказала она.
Вместе с тем Владимирская призвала менять профессию лишь в самом крайнем случае.
«Переходить из профессии в профессию – это бред. Развивать надо то, что у вас уже есть, иначе вы начинаете конкурировать с 19-летними», - отметила консультант.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что почти 20 миллионов россиян относятся к категории бедных, что составляет 13,5% от населения страны. По его словам, что пик безработицы пришелся на сентябрь. В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что количество бедных больше, и эта цифра будет расти.
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