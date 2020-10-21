Роковые технологии. Какие профессии пострадают из-за автоматизации

Специалист рассказала в эфире НСН, какие меры нужно принимать прямо сейчас, а также почему не следует менять профессию.

Развитие новых технологий и автоматизация бизнес-операций приведёт к потере 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах, говорится в исследовании Всемирного экономического форума. По оценкам экспертов, это может случиться уже к 2025 году.

Карьерный консультант и основатель рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская рассказала в эфире НСН, представителей каких профессий это коснется.

«Автоматизация съедает тех, чьи навыки очень просто заменить. В первую очередь это сотрудники банков, ритейла, колл-центров, а также рядовые служащие бухгалтерии и, возможно, автомобильного бизнеса», - уточнила она.

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Специалист дала совет, что нужно делать уже сейчас, чтобы не потерять работу в будущем.

«Надо перестать думать, что ваше обучение – это ответственность работодателя. Всегда своевременно оценивайте, насколько ваши знания актуальны и компетентны. Для этого желательно раз в год ходить на профилактику к карьерному консультанту. Это не дорого и моментально окупится», - сказала она.

Вместе с тем Владимирская призвала менять профессию лишь в самом крайнем случае.

«Переходить из профессии в профессию – это бред. Развивать надо то, что у вас уже есть, иначе вы начинаете конкурировать с 19-летними», - отметила консультант.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что почти 20 миллионов россиян относятся к категории бедных, что составляет 13,5% от населения страны. По его словам, что пик безработицы пришелся на сентябрь. В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что количество бедных больше, и эта цифра будет расти.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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