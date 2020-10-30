Новости за ночь: Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу
Сложнее всего искать работу юристам и топ-менеджерам, проще всего – рабочим и сотрудникам в сфере продаж, передает РИА Новости итоги исследования компании HeadHunter.
Сложнее всего поиск работы происходит у жителей Москвы и Петербурга, легче всего – на Юге и Северном Кавказе
Опрос проводился с с 21 сентября по 25 октября 2020 среди 20,7 тысячи российских соискателей.
Ранее в октябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, это составляет 13,5% от населения страны. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь - 3,7 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru