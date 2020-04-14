Названы самые востребованные после пандемии COVID-19 профессии

Эксперты составили список профессии, которые будут пользоваться наибольшим спросом у работодателей после окончания пандемии COVID-19. Его в интервью «Российской газете» озвучил директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

По его мнению, больше всего рынок труда будет нуждаться в специалистах в области IT. Также востребованными станут слесари и сантехники. Кроме того, специалист подчеркнул, что общей тенденцией станет «вытеснение» юристов и экономистов. Их место займут люди со средним специальным образованием.

При этом, Шкут заявил, что могут появиться и новые профессии. В частности, работодателям потребуются профессионалы в области продовольственной безопасности, отмечает Москва 24.