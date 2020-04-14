Названы самые востребованные после пандемии COVID-19 профессии
Эксперты составили список профессии, которые будут пользоваться наибольшим спросом у работодателей после окончания пандемии COVID-19. Его в интервью «Российской газете» озвучил директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.
По его мнению, больше всего рынок труда будет нуждаться в специалистах в области IT. Также востребованными станут слесари и сантехники. Кроме того, специалист подчеркнул, что общей тенденцией станет «вытеснение» юристов и экономистов. Их место займут люди со средним специальным образованием.
При этом, Шкут заявил, что могут появиться и новые профессии. В частности, работодателям потребуются профессионалы в области продовольственной безопасности, отмечает Москва 24.
Ранее НСН писала, что вакансии официанта, повара, охранника и уборщика стали самыми невостребованными на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили специалисты сервиса поиска работы Worki. По их данным, спрос на вакансии официантов за последние три недели упал в десять раз. Серьезное сокращение числа вакансий отмечено в марте в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
По результатам анализа компании HeadHunter, наименее востребованными на рынке сейчас являются профессии официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров, передает Ura.ru.
Вместе с теми, в пресс-службе сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» рассказали о сильно выросшем числе вакансий удаленной работы. В целом по России в марте по сравнению с февралем их стало больше на 71%, в Москве - на 25%. Число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220%, сообщает РЕН ТВ.
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