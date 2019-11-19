Россиян предупредили о новых смертях в дорожных ямах с кипятком

В Пензе в яму с кипятком провалился автомобиль, погибли два человека, пишет ТАСС. Происшествие произошло утром вторника из-за прорыва трубы с горячей водой, которая подмыла грунт. Таким образом, автомобиль LADA Largus провалился в образовавшуюся яму на стоянке возле магазина.

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН заявил, что ответственность за инцидент лежит на ресурсоснабжающей организации. При этом, он отметил, что Пенза является одним из показательных городов России в сфере ЖКХ.

«Ответственность, естественно, несет организация, которая обслуживает тепловые сети, то есть это ресурсоснабжающая организация. Если говорить о городе Пензе и системе уличного обслуживания, коммунальной системе, то это один из более-менее благополучных городов, мы его всегда ставим в пример. Не знаю, можно ли предъявлять претензии к городу, к его коммунальной структуре. Вообще, если произошел разрыв тепловой сети, то обязаны были выставить ограждающие конструкции и предупреждающие знаки об опасности. Транспорт в этом месте не должен быть. Претензию предъявлять необходимо ресурсникам», - сказал Шпектор.