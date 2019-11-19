Россиян предупредили о новых смертях в дорожных ямах с кипятком
После трагедии в Пензе, где автомобиль провалился в яму с горячей водой, глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ в эфире НСН заявил, что это, к сожалению, не последний случай.
В Пензе в яму с кипятком провалился автомобиль, погибли два человека, пишет ТАСС. Происшествие произошло утром вторника из-за прорыва трубы с горячей водой, которая подмыла грунт. Таким образом, автомобиль LADA Largus провалился в образовавшуюся яму на стоянке возле магазина.
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН заявил, что ответственность за инцидент лежит на ресурсоснабжающей организации. При этом, он отметил, что Пенза является одним из показательных городов России в сфере ЖКХ.
«Ответственность, естественно, несет организация, которая обслуживает тепловые сети, то есть это ресурсоснабжающая организация. Если говорить о городе Пензе и системе уличного обслуживания, коммунальной системе, то это один из более-менее благополучных городов, мы его всегда ставим в пример. Не знаю, можно ли предъявлять претензии к городу, к его коммунальной структуре. Вообще, если произошел разрыв тепловой сети, то обязаны были выставить ограждающие конструкции и предупреждающие знаки об опасности. Транспорт в этом месте не должен быть. Претензию предъявлять необходимо ресурсникам», - сказал Шпектор.
При этом, он отметил, что состояние коммунальных сетей в России грозит увеличением подобных случаев. Решить проблему могут только дополнительные целевые средства.
«По стране ситуация ужасная. У нас 75 - 80% износа сетей. Количество сетей, которые меняются в течение года, совершенно не соответствует тому количеству, которое нужно менять. Поэтому эти аварийные ситуации на сетях, которые возникают сегодня, есть и более крупные, и более мелкие. В этот раз обернулось трагедией с уходом из жизни людей. Но ведь и много неприятностей приносят людям остановки водоснабжения, заморозки систем. Поэтому ситуация весьма сложная в стране. Если сегодня не будут выделяться целевые средства на замену сетей, не увеличат многократно выделение этих средств, то ситуация будет только ухудшаться, улучшения ждать не приходится», - заключил представитель Общественной палаты РФ.
Ранее НСН сообщала о похожем случае в Москве. Тогда машина провалилась под землю из-за обвала грунта на юго-западе столицы. Яма площадью пять квадратных метров и глубиной до полутора метров появилась на Нагорной улице после сильного дождя. Правда, в этом инциденте автомобиль, попавший в земляную ловушку, получил незначительные повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.
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