Названы самые популярные у москвичей места для поездок в сентябре

Также в число самых популярных внутренних авианаправлений в начале осени вошли Санкт-Петербург (7,2%), Калининград (7,1%), Минеральные Воды (5,4%) и Махачкала (4,6%). В ТОП-10 попали Екатеринбург (3,4%), Новосибирск (2,4%), Казань (2,4%), Самара (2,2%) и Уфа (2,1%).

Путешественники из Москвы, предпочитающие железнодорожный транспорт, чаще всего выезжали из столицы в Санкт-Петербург (20%), Симферополь (4%), Нижний Новгород (3,6%), Анапу (3,5%), Ростов-на-Дону (2,6%), Новороссийск (2,5%), Воронеж (2,4%), Казань (2,3%), Ярославль (1,9%) и Белгород (1,7%).

Самым дорогим авианаправлением стал Сочи - билет в одну сторону в среднем обошёлся туристам в 7388 рублей. Поездка на поезде дороже всего обошлась тем, кто отправился в Симферополь — 7786 рублей в одну сторону.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал бизнесменов инвестировать в масштабные амбициозные проекты, а также обращать внимание на локальные планы городского развития и туризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

