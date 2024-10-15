Названы самые популярные схемы телефонного мошенничества
ВТБ назвал три наиболее актуальные схемы телефонного мошенничества, сообщает Forbes.
На них пришлось до 80% всех инцидентов с начала 2024 года. Как заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, чаще всего аферисты представляются сотрудниками банков, операторов связи и работниками госструктур. Их цель — получить секретный СМС-код пользователя для подтверждения действий в интернете, установки вредоносной программы на смартфон или склонения к переходу по фишинговой ссылке.
В другом случае мошенники предлагают заработать на фейковых инвестициях, интернет-подработках или приобретении валюты. Злоумышленники обещают быструю прибыль на фоне резкого роста стоимости акций или других вложений. В этом случае клиент переводит небольшие суммы на сторонние счета и видит мнимую прибыль, что побуждает его увеличить вложения. После получения денег аферисты исчезают.
Сегодня мошенники подбирают схемы обмана, учитывая возраст, социальное положение, статус клиента и оформленные на него банковские продукты. Чугунов отметил, что в настоящее время мошенники — финансово грамотны и разбираются в психологии.
Ранее мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы самые популярные схемы телефонного мошенничества
- Эндокринолог назвала снижающие либидо продукты
- МИД России посоветовал Южной Корее не пренебрегать предупреждениями КНДР
- Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва нефтяного экспорта из России
- ФСБ задержала россиянина за изготовление оружия в Пермском крае
- Полицейские в Кургане задержали местного жителя за поджог соседского дома
- Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт
- Девять дронов ВСУ атаковали Брянскую область
- Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу
- Уголовное дело по факту убийства таксиста возбудили в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru