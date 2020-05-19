Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции

Во время действия режима самоизоляции жители России стали чаще обращаться к услугам курьеров, парикмахеров, репетиторов, мастеров по маникюру, а также психологгов. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса YouDo.com. Выяснилось, что пользователи на 50% чаще стали пользоваться услугами доставки. На 42% вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, С репетиторами и преподавателями жители страны стали заниматься на 30% чаще, пишет RT.

Между тем, спрос на некоторых специалистов значительно снизился. Так, наши соотечественники на 44% реже стали обращаться к фотографам и видеографам.

Кроме того, согласно данным сервиса, в период самоизоляции россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве курьеров и web-разработчиков. Аналитики отмечают, что их прирост составил по 74%.