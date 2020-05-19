Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции
Во время действия режима самоизоляции жители России стали чаще обращаться к услугам курьеров, парикмахеров, репетиторов, мастеров по маникюру, а также психологгов. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса YouDo.com. Выяснилось, что пользователи на 50% чаще стали пользоваться услугами доставки. На 42% вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, С репетиторами и преподавателями жители страны стали заниматься на 30% чаще, пишет RT.
Между тем, спрос на некоторых специалистов значительно снизился. Так, наши соотечественники на 44% реже стали обращаться к фотографам и видеографам.
Кроме того, согласно данным сервиса, в период самоизоляции россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве курьеров и web-разработчиков. Аналитики отмечают, что их прирост составил по 74%.
Ранее НСН писала, что зарплаты работников некоторых профессий в России значительно выросли за время эпидемии коронавируса. Порой рост составил 100%, утверждает рекрутинговый портал Headhunter. Согласно этим данным, лидируют в рейтинге упаковщики, их средний заработок с середины февраля вырост в два раза до 62 тысяч рублей.
На 90% стали больше предлагать работодатели поварам. При найме на работу в среднем по стране им обещают 68,4 тысячи рублей. Как пишет «Свободная пресса», третье место по росту зарплат досталось разнорабочим. Утверждается, что их доходы выросли на 60% до 51,7 тысячи рублей.
Кроме того, большими зарплатами стали заманивать слесарей-ремонтников (+56%), комплектовщиков (+44%) и грузчиков (+35%).
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