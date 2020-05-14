Сбербанк назвал необычные профессии будущего
Профессии, которые связаны с наукой и технологиями, станут более востребованными в будущем. К ним, как заявила вице-президент, директор дивизиона Сбербанка «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, в частности, относятся инженер-робототехник, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности, а также юрист по применению ИИ и другие, пишет РИА Новости. При этом, эксперт подчеркнула, что потребность в учителях сохранится, поскольку это «профессия, которую никогда не заменит машина», пишет Life.ru.
Между тем, водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики – именно эти профессии так вошли в топ-5 самых популярных вакансий апреля. Такая расстановка сил на рынке труда определилась в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».
В частности, отмечается, что доля вакансий на позицию водителей выросла почти до до 30%, а охранников — до 14,2%, пишут Известия.
Между тем, среди соискателей значительно вырос интерес к работе курьером. По числу резюме эта специальность вышла на первое место среди всех популярных, а темп прироста резюме составил 17,6%. Кроме того, в пятерку популярных среди соискателей профессий вошли водители, продавцы, разнорабочие и администраторы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- Новости за ночь: Вид на жительство в РФ предложили давать за покупку недвижимости
- Новости за ночь: Вакцинация от COVID-19 в России может пройти по «военному» сценарию
- Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
- 100-летняя москвичка вылечилась от COVID-19
- МИД не намерен лишать аккредитаций журналистов за статьи о коронавирусе в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru