Сбербанк назвал необычные профессии будущего

Профессии, которые связаны с наукой и технологиями, станут более востребованными в будущем. К ним, как заявила вице-президент, директор дивизиона Сбербанка «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, в частности, относятся инженер-робототехник, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности, а также юрист по применению ИИ и другие, пишет РИА Новости. При этом, эксперт подчеркнула, что потребность в учителях сохранится, поскольку это «профессия, которую никогда не заменит машина», пишет Life.ru.

В «Яндексе» назвали самую востребованную профессию после пандемии

Между тем, водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики – именно эти профессии так вошли в топ-5 самых популярных вакансий апреля. Такая расстановка сил на рынке труда определилась в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

В частности, отмечается, что доля вакансий на позицию водителей выросла почти до до 30%, а охранников — до 14,2%, пишут Известия.

Между тем, среди соискателей значительно вырос интерес к работе курьером. По числу резюме эта специальность вышла на первое место среди всех популярных, а темп прироста резюме составил 17,6%. Кроме того, в пятерку популярных среди соискателей профессий вошли водители, продавцы, разнорабочие и администраторы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СбербанкРабота
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры