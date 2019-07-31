Названы самые популярные кражи из российских магазинов
Назван список продуктов, которые чаще всего воруют из российских магазинов. Согласно исследованию компании BIT, разработавшей систему распознавания лиц для сетевых супермаркетов, возглавили список краж колбаса, сыр и конфеты.
Помимо этого, среди популярных объектов для кражи оказались морепродукты, кондитерские изделия и алкогольные напитки, сообщает Ura.ru.
Известно также, какие кражи совершаются в парфюмерных магазинах и отделах косметики. Оттуда чаще всего пропадают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос , а также тени для век, отмечает «Свободная пресса».
Ранее врач-диетолог в интервью НСН призвала россиян сократить потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.
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