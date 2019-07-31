Названы самые популярные кражи из российских магазинов

Помимо этого, среди популярных объектов для кражи оказались морепродукты, кондитерские изделия и алкогольные напитки, сообщает Ura.ru.

Известно также, какие кражи совершаются в парфюмерных магазинах и отделах косметики. Оттуда чаще всего пропадают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос , а также тени для век, отмечает «Свободная пресса».

Ранее врач-диетолог в интервью НСН призвала россиян сократить потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.

