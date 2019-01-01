Диетологи не рекомендуют пальмовое масло из-за канцерогенного риска
Врач-диетолог, главный врач клиники «Питание и здоровье» заявила НСН, что пальмовое масло не до конца изучено и лучше до минимума сократить его употребление.
Пальмовое масло лишено налоговых льгот. Госдума приняла закон, увеличивающий НДС до 20%. Вырученные от этого средства, а речь идет о 4,5 – 5 млрд рублей, пойдут на поддержку отечественных производителей молочной продукции. Рассмотрение этого документа было инициировано Председателем Госдумы Вячеславом Володиным и представителями всех фракций.Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019 года.
Врач-диетолог, главный врач клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова в эфире НСН заявила, что лучше пальмовое масло в пищу употреблять как можно реже и обратить внимание на традиционные на нашей страны сорта.
«Если пальмовое масло использовали в холодных десертах, например, в мороженом, то это достаточно безопасно. Но если масло подвергалось термической обработке, то его, скажем так, канцерогенный риск повышается в разы. При всем том, что действие пальмового масла до сих пор не изучено до конца, я бы не рекомендовала им злоупотреблять. Повышение цен, конечно, будет, потому что пальмовое масло широко в нашей стране используется, значит и подорожают группы продуктов, в которых оно используется», - посоветовала специалист.
По мнению первого зампреда бюджетного комитета нижней палаты парламента Александра Ремезкова, что повышение ставки делает менее выгодным использование пальмового масла в пищевой промышленности. А значит у российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости, произведенные с применением натурального сливочного, а не пальмового масла.
«Пальмовое масло отличается от растительного более длительным сроком хранения. Заменой ему может стать рапсовое масло, оно более изучено, мы давно используем его в кулинарии. Так что лучше оливковое или растительное, чем пальмовое», - резюмировала врач-диетолог в беседе с НСН.
в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, это на 18,9% больше, чем в 2017 году. Льготная ставка НДС действовала для пальмового масла последние 15 лет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Дума увеличила пособия на детей для малоимущих до прожиточного минимума
- Жириновский назвал митинги оппозиции в Москве подготовкой к «цветной революции»
- Прах Доренко развеян на горе в Крыму. Видео
- Госдума снизила вдвое НДС на фрукты и ягоды, подняв на пальмовое масло
- Зеленский хочет уволить Кличко с поста мэра Киева