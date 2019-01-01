Диетологи не рекомендуют пальмовое масло из-за канцерогенного риска

Пальмовое масло лишено налоговых льгот. Госдума приняла закон, увеличивающий НДС до 20%. Вырученные от этого средства, а речь идет о 4,5 – 5 млрд рублей, пойдут на поддержку отечественных производителей молочной продукции. Рассмотрение этого документа было инициировано Председателем Госдумы Вячеславом Володиным и представителями всех фракций.Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019 года.

Врач-диетолог, главный врач клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова в эфире НСН заявила, что лучше пальмовое масло в пищу употреблять как можно реже и обратить внимание на традиционные на нашей страны сорта.

«Если пальмовое масло использовали в холодных десертах, например, в мороженом, то это достаточно безопасно. Но если масло подвергалось термической обработке, то его, скажем так, канцерогенный риск повышается в разы. При всем том, что действие пальмового масла до сих пор не изучено до конца, я бы не рекомендовала им злоупотреблять. Повышение цен, конечно, будет, потому что пальмовое масло широко в нашей стране используется, значит и подорожают группы продуктов, в которых оно используется», - посоветовала специалист.