Названы самые опасные при COVID-19 заболевания

Эксперты представили список заболеваний, которые могут создать дополнительные риски при заражении коронавирусной инфекцией. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на выводы экспертов из организации ISARIC, наиболее опасным сопутствующим заболеванием стала деменция. Отмечается, что вероятность летального исхода при ней оказалась выше на 39%. В свою очередь, ожирение повышает риски на 37%, а болезни сердечно-сосудистой системы — на 31%, подчеркивает РИА Новости.

Авторы исследования также сообщают, что диабет, астма и болезни почек увеличивают вероятность смерти пациентов с COVID-19.

В своих заключения специалисты основываются на анализе данных более чем по 16 тысячам госпитализаций с коронавирусной инфекцией в больницах Великобритании.