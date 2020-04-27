Названы самые обеспокоенные из-за COVID-19 регионы России

Жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы испытывают наибольший страх из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь исследование, которое провели специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Его авторы предложили нашим соотечественникам оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Выяснилось, что в целом по стране ситуацией с распространением COVID-19 в разной степени обеспокоены 85,5% респондентов.

Больше всех сложившаяся ситуация тревожит жители Дальнего Востока: почти 12% местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край с 33,3%.

Кроме того, в топ-10 по обеспокоенности из-за распространения коронавиусной инфекции попали, в частности, Псковская, Нижегородская и Волгоградская области а также Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. Меньше всего волнений по поводу короонавируса испытывают жители Санкт-Петербурга.