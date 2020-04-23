COVID-19 изменил планы россиян на майские праздники и лето

Распространение коронавирусной инфекции внесло коррективы в планы россиян на майские каникулы и летний отдых. Об этом заявил каждый четвертый житель страны, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. Участники опроса отметили, что причинами изменения их планов также стали карантин и закрытие границ.

Помимо этого, социологи сообщили, что резкая смена планов у 15% респондентов вызвала огорчение, еще 11% признались, что они очень разочарованы текущим положением дел, 10% опрошенных подчеркнули, что испытали негативные эмоции.