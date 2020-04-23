COVID-19 изменил планы россиян на майские праздники и лето

Распространение коронавирусной инфекции внесло коррективы в планы россиян на майские каникулы и летний отдых. Об этом заявил каждый четвертый житель страны, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. Участники опроса отметили, что причинами изменения их планов также стали карантин и закрытие границ.

Помимо этого, социологи сообщили, что резкая смена планов у 15% респондентов вызвала огорчение, еще 11% признались, что они очень разочарованы текущим положением дел, 10% опрошенных подчеркнули, что испытали негативные эмоции.

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Ранее НСН писала, что ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19 в России, следует продлить на майские праздники. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Он подчеркнул, что в других странах, где статистика заражений пошла на спад, власти не спешат полностью отменять меры по самоизоляции и социальному дистанцированию, хотя и вводят некоторые послабления. России, по мнению Брико, нужно принять их опыт во внимание.

Кроме того, главный внештатный эпидемиолог Минздрава отметил, что говорить о том, достигла ли Россия пика или плато заражения коронавирусной инфекцией, можно будет лишь через неделю.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ВЦИОМОпросМайские ПраздникиКоронавирус
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