Стали известны самые дешевые туры для россиян
Президент Российского союза туриндустрии заявил, что отдых на двоих за рубежом обойдется россиянам в пределах 30 тысячах рублей.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии».
В ходе пресс-конференции он назвал цены на самый дешевый отдых для россиян на данный момент.
«Самый дешевый тур – это 24 тысячи рублей на двоих в Абхазию на неделю. В Турцию можно съездить за 27 тысяч на двоих на неделю», - заметил он.
Ранее Игнатьев заявил, что в ближайшее время ожидается постепенное открытие границ. Он призвал не верить «страшилкам» о повторном карантине с 20 сентября.
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