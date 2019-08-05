Названо число россиян с доходом свыше 75 тысяч

Стало известно, сколько россиян получают заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц. По данным исследования социологов РИА Новости, такими доходами могут похвастаться только 12% граждан, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что самыми высокооплачиваемыми сферами оказались отрасли добычи полезных ископаемых, рыболовство и финансы, пишет РЕН ТВ. В частности, добыча полезных ископаемых приносит доход более 75 тысяч рублей 36,5% граждан, рыболовная сфера 34,4% работников, а финансы 33,2% сотрудников.

Как отмечает Газета.ру, средняя заработная плата россиян за последние 20 лет увеличилась в 20 раз. На сегодняшний день, средний доход населения страны составляет 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что три четверти россиян ощущают нехватку средств до получения зарплаты. Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала в беседе с НСН о самых оптимальных способах экономии.

