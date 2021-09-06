«Уязвимый пол». Онищенко объяснил высокую смертность мужчин в России

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда. Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил эту цифру и перечислил самые частые причины смертей в России.

«Конечно, это большая цифра. Если взять в целом, то у нас лидерами по смертности являются три группы нозологий: сердечно-сосудистая патология, которая дает максимальный вклад во всех возрастных группах, онкология и травмы - причем и автомобильные, и производственные, и бытовые. Еще у нас по-прежнему много курят. Из-за большого потребления табака идет недожитие по десять лет. Мы теряем каждый год 400 тысяч граждан от причин, связанных с курением. Еще один аспект – алкоголизация. На начало века на каждого жителя России приходилось по 19 литров чистого безводного алкоголя, включая потребляемую парфюмерную продукцию и нелегальный оборот алкоголя. И, конечно, в состоянии алкогольного опьянения растет риск травм», - объяснил Онищенко.

Также Голикова рассказала, что 80% смертей граждан трудоспособного населения приходится на мужчин. Онищенко назвал основные причины такой диспропорции.