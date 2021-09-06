«Уязвимый пол». Онищенко объяснил высокую смертность мужчин в России
Бывший главный санитарный врач РФ назвал курение, алкоголь и травмы среди причин смертей граждан трудоспособного возраста в России.
Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда. Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил эту цифру и перечислил самые частые причины смертей в России.
«Конечно, это большая цифра. Если взять в целом, то у нас лидерами по смертности являются три группы нозологий: сердечно-сосудистая патология, которая дает максимальный вклад во всех возрастных группах, онкология и травмы - причем и автомобильные, и производственные, и бытовые. Еще у нас по-прежнему много курят. Из-за большого потребления табака идет недожитие по десять лет. Мы теряем каждый год 400 тысяч граждан от причин, связанных с курением. Еще один аспект – алкоголизация. На начало века на каждого жителя России приходилось по 19 литров чистого безводного алкоголя, включая потребляемую парфюмерную продукцию и нелегальный оборот алкоголя. И, конечно, в состоянии алкогольного опьянения растет риск травм», - объяснил Онищенко.
Также Голикова рассказала, что 80% смертей граждан трудоспособного населения приходится на мужчин. Онищенко назвал основные причины такой диспропорции.
«Во-первых, физиология. Что я имею в виду? У нас на 100 родившихся девочек рождается примерно 110 -114 мальчиков. Но к возрасту зрелости, когда люди вступают в брак, мужчин становится меньше. На 100 девочек остается 92-95 мальчиков. Мужчина более уязвим с точки зрения выживаемости. Берегите мужчин! Как бы мужчины не мнили из себя рыцарей, на самом деле, они менее приспособлены к этому миру, чем женщины. А во-вторых, мальчики чаще травмируются. Это везде так, не только у нас. То есть мужчина менее приспособлен к выживаемости, чем девочка. А еще это усугубляется тем, о чем я говорил ранее. Если мы говорим об употреблении алкоголя, то, как бы мы не клеветали насчет наших женщин, они более сдержанны к этому злу», - отметил академик.
Также бывший главный санитарный врач России рассказал, что нужно сделать, чтобы переломить этот тренд.
«Очень просто. Надо выполнять указ президента о национальных целях развития. Это здоровый образ жизни: прежде всего, это отказ от курения, соблюдение всех незамысловатых, а, самое главное, естественных для нас условий по режиму дня, по отдыху, физическим нагрузкам. Это условия труда. Мужчина в любом случае работает на более трудных работах. Мы должны увеличить продолжительность предстоящей жизни, которая у нас просела за два года в связи с дополнительными смертями. На 20% здесь есть ответственность здравоохранения, вопрос оказания медицинской помощи – это тоже важное обстоятельство, так что это комплексная проблема», - резюмировал Онищенко.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что ежедневные прогулки снижают риск преждевременной смерти.
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