Названы российские регионы с наибольшим приростом и падением численности населения

При этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад – в Тамбовской и Магаданской областях.

По словам аналитиков, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов.

Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса.

В ближайшие годы численность населения России будет снижаться, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению», — сказала она.

