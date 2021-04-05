Названы российские регионы с наибольшим приростом и падением численности населения
Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек, что составляет 0,5 процента от общей численности, сообщает РИА Новости.
При этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад – в Тамбовской и Магаданской областях.
По словам аналитиков, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов.
Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса.
В ближайшие годы численность населения России будет снижаться, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению», — сказала она.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 817 / сут.
Умерли
100 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 212 / сут.
- СМИ сообщили об участии французских министров в подпольных вечеринках
- Российский сенатор высказался о санкциях Киева против Севастополя
- Названы российские регионы с наибольшим приростом и падением численности населения
- Стало известно, освобождает ли коронавирус от службы в армии
- В Москве повышаются тарифы на платные парковки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru