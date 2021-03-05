Вполне естественная убыль. Виноват ли COVID в вымирании россиян

Такой вывод следует из опубликованных Росстатом новых данных о естественном движении населения. В январе нынешнего года показатель убыли составил 113 166 человек против 45 255 человек годом ранее. Основной вклад в эту тенденцию внес существенный – на 33,9% - рост числа умерших граждан России: 291 976 в январе текущего против 164 075 за январь 2020. Ранее Росстат уже констатировал рекордное за последние 15 лет сокращение численности населения страны – на 510 тысяч человек за минувший год.

Обращает на себя внимание, что лишь у 21,5 тысячи из почти 300 тысяч умерших в январе этого года основной причиной смерти был коронавирус. Еще примерно у 2,5 тысяч коронавирус спровоцировал развитие иных болезней и осложнений, ускоривших летальный исход. Эксперты неоднократно указывали, что коронавирус не следует рассматривать как причину всех демографических невзгод. В частности, как заявлял в эфире НСН главврач столичной больницы им. Жадкевича Александр Мясников, рост смертности обусловлен не столько коронавирусом, сколько отсутствием помощи больным другими болезнями: «Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом».

Речь идет об инфарктах, пропущенных случаях онкологии, хронических больных, пояснил Мясников.

Опубликованные Росстатом данные не убавили оптимизма вице-премьера по соцвопросам. Смертность в России в январе по сравнению с декабрем 2020 года даже снизилась на 9,5%, - заявила Татьяна Голикова. Причем, по ее словам, «в структуре прироста смертности за январь 2021 года стопроцентно подтвержденные случаи ковида составляют 47,2%. Если добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%». Сопоставление данных показывает, что приведенные вице-премьером сведения и близко не совпадают с опубликованными Росстатом.

Если перефразировать известную предвыборную поговорку времен «волшебника» Чурова, важно не кто от чего умирает, а кто считает.

