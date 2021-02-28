Названы российские города для недорого весеннего путешествия

В рейтинге популярности отдыха стоимостью до 15 тысяч рублей лидирует Санкт-Петербург. Билеты из Москвы в северную столицу и обратно обойдутся в среднем в 3,9 тысячи рублей. На втором месте оказался Воронеж, с билетом за 4 тысячи рублей. В Екатеринбург можно долететь за 4,9 тысячи рублей.

От 5 до 10 тысяч рублей стоит перелет в Казань, Уфу, Махачкалу и Минеральные. Путешествие до Калининграда превысит 10 тысяч рублей. В Сочи или Симферополь можно добраться за 14 и 12 тысяч рублей соответственно.

Ранее аналитики назвали сроки путешествий россиян в 2020 году.



