Названы российские города для недорого весеннего путешествия
На основании результатов бронирования авиабилетов российских пассажиров сервис OneTwoTrip представил список городов для бюджетного путешествия на выходных в честь 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
В рейтинге популярности отдыха стоимостью до 15 тысяч рублей лидирует Санкт-Петербург. Билеты из Москвы в северную столицу и обратно обойдутся в среднем в 3,9 тысячи рублей. На втором месте оказался Воронеж, с билетом за 4 тысячи рублей. В Екатеринбург можно долететь за 4,9 тысячи рублей.
От 5 до 10 тысяч рублей стоит перелет в Казань, Уфу, Махачкалу и Минеральные. Путешествие до Калининграда превысит 10 тысяч рублей. В Сочи или Симферополь можно добраться за 14 и 12 тысяч рублей соответственно.
Ранее аналитики назвали сроки путешествий россиян в 2020 году.
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