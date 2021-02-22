Аналитики назвали сроки путешествий россиян в 2020 году

В прошлом году жители России чаще всего путешествовали от четырех до семи дней, на такой период приходится 30% всех выкупленных билетов в сервисе OneTwoTrip, сообщает RT.

От восьми до 14 дней в путешествии провели 22% россиян. Из них 9% покупали билеты более, чем на две недели.

Еще 28% жителей России предпочли краткосрочные поездки сроком два-три дня.

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Самым популярным для путешествий направлением оказалась Москва, куда отправились 21% путешественников. На втором месте – Сочи (10%), на третьем – Санкт-Петербург (9%).



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ФОТО: pixabay.com
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