Аналитики назвали сроки путешествий россиян в 2020 году

В прошлом году жители России чаще всего путешествовали от четырех до семи дней, на такой период приходится 30% всех выкупленных билетов в сервисе OneTwoTrip, сообщает RT.

От восьми до 14 дней в путешествии провели 22% россиян. Из них 9% покупали билеты более, чем на две недели.

Еще 28% жителей России предпочли краткосрочные поездки сроком два-три дня.