В ВОЗ отвергли идею о введении ковидных «паспортов путешественников»
В ВОЗ уверены, что для введения "паспортов путешественников" еще не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение вируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявил на главу программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
В ВОЗ напомнили, что введение "ковидных паспортов" или сертификатов не рекомендуется руководствами стран и международных организаций для выезда за границу. Причиной этого стала низкая доступность вакцин для многих категорий населения, что может ограничить часть людей в возможностях свободно перемещаться.
Кроме того, специалисты ВОЗ подчеркивают, что данных о пользе и эффективности препаратов против COVID-19 еще недостаточно, чтобы понять, сможет ли вакцинация прекратить цепочку заражений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru