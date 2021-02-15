В ВОЗ отвергли идею о введении ковидных «паспортов путешественников»

В ВОЗ уверены, что для введения "паспортов путешественников" еще не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение вируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявил на главу программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

В ВОЗ напомнили, что введение "ковидных паспортов" или сертификатов не рекомендуется руководствами стран и международных организаций для выезда за границу. Причиной этого стала низкая доступность вакцин для многих категорий населения, что может ограничить часть людей в возможностях свободно перемещаться.

Кроме того, специалисты ВОЗ подчеркивают, что данных о пользе и эффективности препаратов против COVID-19 еще недостаточно, чтобы понять, сможет ли вакцинация прекратить цепочку заражений.

