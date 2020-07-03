Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости раком
В Арханегльской области отмечена самый высокий показатель заболевания раком в 2019 году — 566 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
В число регионов с высокими показателями заболеваемости онкологией вошли также Орловская (546,9), Ярославскоая (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также в Севастополь (532)», передает RT.
Меньше всего болеют раком жители Дагестана — 163,6 случая на 100 тысяч населения.
Общий уровень заболеваемости по России при этом составил 436,3 случая на 100 тысяч населения, отмечает Ura.ru.
В июне мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Московского международного онкологического центра. По словам градоначальника, востребованность помощи по линии онкологии будет только возрастать, поскольку Москва уже приблизилась к ожидаемой средней продолжительности жизни в 80 лет. В связи с этим город вкладывает довольно большие средства в развитие этой системы. При этом к данной сфере здравоохранения проявляют интерес и частные инвесторы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru