Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости раком

В Арханегльской области отмечена самый высокий показатель заболевания раком в 2019 году — 566 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

В число регионов с высокими показателями заболеваемости онкологией вошли также Орловская (546,9), Ярославскоая (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также в Севастополь (532)», передает RT.

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Меньше всего болеют раком жители Дагестана — 163,6 случая на 100 тысяч населения.

Общий уровень заболеваемости по России при этом составил 436,3 случая на 100 тысяч населения, отмечает Ura.ru.

В июне мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Московского международного онкологического центра. По словам градоначальника, востребованность помощи по линии онкологии будет только возрастать, поскольку Москва уже приблизилась к ожидаемой средней продолжительности жизни в 80 лет. В связи с этим город вкладывает довольно большие средства в развитие этой системы. При этом к данной сфере здравоохранения проявляют интерес и частные инвесторы.


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ФОТО: pixabay.com
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