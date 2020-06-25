Собянин открыл уникальную онкологическую клинику лучевой терапии

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Московского международного онкологического центра. Клиника построена по соглашению правительства мегаполиса с одной из крупнейших частных медицинских организаций Российской Федерации – акционерным обществом «Европейский медицинский центр».

По словам градоначальника, востребованность помощи по линии онкологии будет только возрастать, поскольку Москва уже приблизилась к ожидаемой средней продолжительности жизни в 80 лет. В связи с этим город вкладывает довольно большие средства в развитие этой системы. При этом к данной сфере здравоохранения проявляют интерес и частные инвесторы.

Новый Московский международный онкологический центр будет оказывать медицинскую помощь бесплатно по полису ОМС. Новый центр оборудован на базе бывшей городской клинической больницы №63 на улице Дурова. Корпуса ГКБ переданы частному инвестору в пользование на 49 лет. В городской бюджет уплачен 1 миллиард рублей. Общий объем инвестиций в проект превысил 6 миллиардов рублей.

В центре, в частности, появилось уникальное отделение лучевой терапии, которое оснащено 8 линейными ускорителями последнего поколения. В мае онкологический центр уже принял первых пациентов. В рамках второй очереди проекта до 2025 года на базе ММОЦ предполагается создать многопрофильный медицинский центр.

