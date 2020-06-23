У основателя инвестфонда Baring Vostok обнаружили рак

Адвокат Тимофей Гриднев отметил, что не может говорить об этом более подробно, но подчеркнул, что у суда есть медицинские документы.

В суде рассматривается апелляция на продление домашнего ареста инвестора. Его защита просит отменить это решение или хотя бы разрешить Калви ежедневные прогулки.

В отношении Майкла Калви расследуется уголовное дело о хищении имущества на 2,5 миллиарда рублей, возбуждённое в 2019 году по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

