У основателя инвестфонда Baring Vostok обнаружили рак

Адвокат основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на заседании Первого апелляционного суда заявил, что у его подзащитного обнаружено онкологическое заболевание. Об этом сообщает РБК.

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Адвокат Тимофей Гриднев отметил, что не может говорить об этом более подробно, но подчеркнул, что у суда есть медицинские документы.

В суде рассматривается апелляция на продление домашнего ареста инвестора. Его защита просит отменить это решение или хотя бы разрешить Калви ежедневные прогулки.

В отношении Майкла Калви расследуется уголовное дело о хищении имущества на 2,5 миллиарда рублей, возбуждённое в 2019 году по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

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ФОТО: Илья Питалев/РИА Новости
ТЕГИ:ОнкологияУголовное ДелоКалви
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