Названы регионы с самой низкой и высокой безработицей
В России определили текущих лидеров и аутсайдеров среди регионов по безработице. Исследование «РИА Новости» подготовлено на основе данных Росстата. Лучше всего дело с трудоустройством обстоит в Москве. За три летних месяца уровень безработицы в российской столице составил 1,3%.
На втором месте идёт Санкт-Петербург — 1,4%. Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ — 2,1%.
Вместе с тем, как отмечает РИА ФАН, наиболее проблемным регионом по безработице оказалась Ингушетия: официально там не работают 26,2% населения.
Далее по уровню неблагополучия в этой сфере следуют Чечня и Северная Осетия — 13,4% и 12,6% соответственно.
В среднем безработица по стране оценивается в 4,4%. Среднестатистическому безработному около 35 лет. Согласно официальной статистике, в августе число безработных в РФ снизилось до 3,3 миллиона человек – это исторический минимум.
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