Названы регионы с самой низкой и высокой безработицей

Вместе с тем, как отмечает РИА ФАН, наиболее проблемным регионом по безработице оказалась Ингушетия: официально там не работают 26,2% населения.

Далее по уровню неблагополучия в этой сфере следуют Чечня и Северная Осетия — 13,4% и 12,6% соответственно.

В среднем безработица по стране оценивается в 4,4%. Среднестатистическому безработному около 35 лет. Согласно официальной статистике, в августе число безработных в РФ снизилось до 3,3 миллиона человек – это исторический минимум.

