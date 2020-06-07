Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
Российским регионом с рекордными зарплатами за первый квартал 2020 года стал Чукотский автономный округ. Здесь зарабатывают в среднем до 109,1 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.
Также в числе регионов с высокой оплатой труда отмечается Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалинская область (89,4 тысячи рублей), уточняет Lenta.ru.
В исследовании названы регионы, где за первые три месяца 2020 года сформировались самые низкие средние показатели по заработной плате: Ивановская область (27 тысяч рублей), Дагестан (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (27,5 тысячи рублей), Алтайский край (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесия (27,6 тысячи рублей).
Средняя зарплата в российских регионах за период с января по март 2020 года составила 48,3 тысячи рублей.
Другие исследования показывают, что у каждого пятого россиянина снизилась зарплата и прочие выплаты. На фоне нерабочего апреля и закрытия многих предприятий в связи с карантином в стране растёт безработица. Только официально зарегистрированных безработных за нерабочий период стало на 29% больше, а по итогам года безработица может вырасти в 2-3 раза относительно показателей марта, говорят эксперты.
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