Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

В исследовании названы регионы, где за первые три месяца 2020 года сформировались самые низкие средние показатели по заработной плате: Ивановская область (27 тысяч рублей), Дагестан (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (27,5 тысячи рублей), Алтайский край (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесия (27,6 тысячи рублей).

Средняя зарплата в российских регионах за период с января по март 2020 года составила 48,3 тысячи рублей.

Другие исследования показывают, что у каждого пятого россиянина снизилась зарплата и прочие выплаты. На фоне нерабочего апреля и закрытия многих предприятий в связи с карантином в стране растёт безработица. Только официально зарегистрированных безработных за нерабочий период стало на 29% больше, а по итогам года безработица может вырасти в 2-3 раза относительно показателей марта, говорят эксперты.



