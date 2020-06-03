Новости за ночь: число потерявших в зарплате россиян удвоилось
Каждый пятый россиянин, работающий по найму, заявил о снижении зарплаты и других выплат. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России. По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат россиян стало на 10% больше. В целом работники частного сектора говорят о снижении дохода чаще, чем бюджетники. Кроме того, ко второй половине мая на 7% возросло число бюджетников, переведенных на удаленную работу. Среди сотрудников частных компаний показатель остался прежним и составил 19 %.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что у большинства из тех, кто сохранил рабочее место, зарплата не восстановится до «докоронавирусного» уровня в ближайшей и среднесрочной перспективе. Будет снижаться и фактический уровень зарплат.
«Среднее медианное значение — несомненно, понизится. Многие потеряют часть своих доходов. Это относится и к тем, кто получает зарплату, и к тем, кто получает доходы от сдачи недвижимости или от предпринимательской деятельности. Например, в Москве сейчас очень резко подорожали расценки на аренду квартир. Соответственно, арендодатели либо не могут их сдать, либо получают за это меньшие деньги. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится», - говорил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru