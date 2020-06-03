Новости за ночь: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что у большинства из тех, кто сохранил рабочее место, зарплата не восстановится до «докоронавирусного» уровня в ближайшей и среднесрочной перспективе. Будет снижаться и фактический уровень зарплат.

«Среднее медианное значение — несомненно, понизится. Многие потеряют часть своих доходов. Это относится и к тем, кто получает зарплату, и к тем, кто получает доходы от сдачи недвижимости или от предпринимательской деятельности. Например, в Москве сейчас очень резко подорожали расценки на аренду квартир. Соответственно, арендодатели либо не могут их сдать, либо получают за это меньшие деньги. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится», - говорил он.

