У скончавшейся в Перми 36-летней журналистки подтвердили коронавирус

36-летняя женщина была госпитализирована 24 марта, вскоре ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 31 марта Анастасия Петрова скончалась.



Журналистке при госпитализации поставили диагноз «пневмония», первый взятый у нее анализ не подтвердил у нее коронавирус, однако повторный показал, что она все же была инфицирована. При этом результаты последнего анализа Петровой пришли уже после ее смерти.



За последние сутки в России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом, из них в Москве — 595, в Подмосковье — 43.



Общее число заражений достигло 3548 в 76 регионах России. 30 человек скончались,из них шестеро — за последние сутки, отмечает RT.

