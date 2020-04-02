У скончавшейся в Перми 36-летней журналистки подтвердили коронавирус
Скончавшаяся в Перми главный редактор местного издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена коронавирусом. Эту информацию Ura.ru подтвердили в краевом управлении министерства здравоохранения.
36-летняя женщина была госпитализирована 24 марта, вскоре ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 31 марта Анастасия Петрова скончалась.
Журналистке при госпитализации поставили диагноз «пневмония», первый взятый у нее анализ не подтвердил у нее коронавирус, однако повторный показал, что она все же была инфицирована. При этом результаты последнего анализа Петровой пришли уже после ее смерти.
За последние сутки в России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом, из них в Москве — 595, в Подмосковье — 43.
Общее число заражений достигло 3548 в 76 регионах России. 30 человек скончались,из них шестеро — за последние сутки, отмечает RT.
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