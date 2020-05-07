Депутат Мосгордумы счел излишне мягким наказание за нарушение карантина больными COVID-19





Депутат Московской городской думы Роман Бабаян полагает, что за нарушение карантина выявленными инфицированными коронавирусом необходимо ужесточить наказание. Об этом он заявил АГН «Москва». По словам народного избранника, именно в России самые незначительные штрафы, меры воздействия на граждан, которые нарушают.

Как отмечает Бабаян, соблюдение режима самоизоляции - это рекомендация, совсем другое – карантин. Это обязанность для тех, у кого подтверждён диагноз, кто могут заразить других людей, если выйдут из дома. Бабаяна не устраивает штраф в 15 тысяч рублей для таких нарушителей.

По его словам, во многих странах за нарушение режима карантина предусмотрено даже уголовное преследование. Кроме того, ряд государств ввели «бешеные штрафы», достигающие нескольких десятков тысяч долларов и евро. Для возвращения к нормальной жизни следует оставаться дома, тем самым «будет разорвана цепочка передачи инфекции», подчеркнул депутат.

Сейчас в Москве действует закон, согласно которому, за факт нарушения карантина гражданами положен штраф до 4 тыс. руб. (за повторное нарушение штраф составит 5 тыс. руб.). Должностные лица за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Для юриических лиц за аналогичные нарушения предусмотрены штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Повторное нарушение влечет увеличение сумм штрафов.

