Названы регионы РФ с самым высоким уровнем иммунитета к коронавирусу

Наибольшее число людей с антителами к коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Татарстане и Тульской области. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, специалисты ведомства продолжают осуществлять анализа сыворотки крови на наличие антител к коронавирусу. К нaстоящему моменту серологические исследовaния проведены в 26 субъектaх России.