Названы регионы-лидеры рейтинга жестокого обращения с детьми

Как сообщает Ura.ru, в Пермском крае в течение прошлого года было зафиксировано 159 случаев жестокого обращения взрослых с детьми, которое привело к травмам или даже смерти ребенка. Уточняется, что это почти втрое больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае.

При этом на Северном Кавказе, сообщает «ФедералПресс», за последние несколько лет не было зарегистрировано ни одного случая жестокого обращения с детьми.

Ранее председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН, что агрессоров, которые издеваются над женщинами и детьми, надо наказывать не только со стороны закона, но и со стороны социума.

