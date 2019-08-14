Названы регионы-лидеры рейтинга жестокого обращения с детьми
Министерство просвещения и Росстат назвали лидеров среди российских регионов по количеству случаев жестокого обращения с детьми. Список возглавили Ямал и Пермский край.
Как сообщает Ura.ru, в Пермском крае в течение прошлого года было зафиксировано 159 случаев жестокого обращения взрослых с детьми, которое привело к травмам или даже смерти ребенка. Уточняется, что это почти втрое больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае.
При этом на Северном Кавказе, сообщает «ФедералПресс», за последние несколько лет не было зарегистрировано ни одного случая жестокого обращения с детьми.
Ранее председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН, что агрессоров, которые издеваются над женщинами и детьми, надо наказывать не только со стороны закона, но и со стороны социума.
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