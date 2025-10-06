Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз
Чтобы обойти вето Венгрии, блокирующей вступление Украины в Евросоюз, следует изменить правила. Как пишет РИА Новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
На общей пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом он указал, что Киев будет в содружестве - «с венгерским премьером Виктором Орбаном или без». А решение изменить процедуру вступления - значит «найти путь, как без».
«В истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был именно этот человек», - подчеркнул Зеленский.
Ранее Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз вовлечет объединение в прямой конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Реквием по медицине: Психиатр объяснил «зависимость» россиян от советов из интернета
- В Тюмени обезвредили три беспилотника на территории предприятия
- Владельцев iPhone призвали дождаться второй версии iOS 26
- Рэпер Macan сообщил, что уходит служить в армию
- США разрешили Украине закупать системы Patriot
- Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз
- В России призвали законодательно разделить такси на профессиональное и частное
- Бывшему владельцу банка «Югра» грозит до 20 лет по новому делу о мошенничестве
- Землю Ходорковского в Жуковке обратили в доход государства
- Старейшему мужчине в мире исполнилось 113 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru