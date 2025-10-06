Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз

На общей пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом он указал, что Киев будет в содружестве - «с венгерским премьером Виктором Орбаном или без». А решение изменить процедуру вступления - значит «найти путь, как без».

«В истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был именно этот человек», - подчеркнул Зеленский.

Ранее Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз вовлечет объединение в прямой конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

