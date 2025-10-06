Рэпер Macan сообщил, что уходит служить в армию
Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) объявил, что пройдет срочную службу в армии. Об этом музыкант сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
По словам артиста, он уже побывал в военкомате и получил повестку.
«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. <...> Идем служить», — написал Macan, опровергнув слухи о своем уклонении от военной службы.
Macan стал одним из самых популярных рэп-исполнителей новой волны. Широкую известность он получил после выхода треков «До утра», «Фонари» и «Яд», которые заняли верхние позиции в чартах стриминговых платформ, передает «Радиоточка НСН».
