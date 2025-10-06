Рэпер Macan сообщил, что уходит служить в армию

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) объявил, что пройдет срочную службу в армии. Об этом музыкант сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам артиста, он уже побывал в военкомате и получил повестку.