Рэпер Macan сообщил, что уходит служить в армию

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) объявил, что пройдет срочную службу в армии. Об этом музыкант сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам артиста, он уже побывал в военкомате и получил повестку.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. <...> Идем служить», — написал Macan, опровергнув слухи о своем уклонении от военной службы.

Macan стал одним из самых популярных рэп-исполнителей новой волны. Широкую известность он получил после выхода треков «До утра», «Фонари» и «Яд», которые заняли верхние позиции в чартах стриминговых платформ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети артиста
