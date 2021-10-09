Названы регионы для тестирования новой системы оплаты труда врачей

Параметры новой системы оплаты труда медиков разработали Министерство здравоохранения России и Министерство труда и социальной защиты. Во внедрении ОСОТ примут участие 440 организаций. Эксперимент продлится с декабря по март 2022 года.

Как заявили в ведомстве, цель тестирования ОСОТ - установить прозрачный для каждого работника механизм формирования зарплаты, повысить привлекательность медицинского труда и отрасли у молодежи, добиться снижения разницы в оплате труда между регионами путем повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране.

Нововведение нацелено на обеспечение медработников достойным уровнем зарплат при нормальной нагрузке. Эксперты предполагают, что доля оклада в зарплате медиков вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала и до 57% — для врачей.

