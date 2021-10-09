СМИ: В России изменят параметры системы оплаты труда врачей

Как отмечает издание, зарплата медиков будет состоять из стимулирующих, а также компенсационных выплат и оклада. Причем при расчете оклада планируется учитывать расчетную величину, коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности сотрудника, коэффициент экономического развития региона.

В Минтруде сообщили, что в ближайшее время проект представят на общественное обсуждение.

По данным «Коммерсанта», запуск профильного пилотного проекта запланирован в 2022 году в семи российских регионах.

Как отметили источники газеты, нововведение нацелено на обеспечение медработников достойным уровнем зарплат при нормальной нагрузке. Эксперты предполагают, что доля оклада в зарплате медиков вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала и до 57% — для врачей.

