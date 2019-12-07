Названы разрушающие кишечник продукты

По словам специалистов, чтобы избежать проблем с кишечником, необходимо избегать простых и рафинированных сахаров, которые содержатся в выпечке, шоколаде и мармеладе. Помимо этого, рекомендуется употреблять колбасные изделия не чаще, чем раз в неделю, а маргарин и майонез полностью исключить.

Однако напротив, помочь сохранить слизистую кишечника и избежать ее разрушения помогут бананы, рыба, фруктовые каши, отварной картофель, а также шпинат и морковь.

Опрошенные ученые пояснили, что из-зa непрaвильного питaния нa протяжении длительного времени могут возникнуть рaзличные зaболевaния: хроническое воспaление кишечникa, рaк прямой кишки и цирроз печени.

Ранее американские исследователи пришли к выводу, что кофе помогает худеть и является элементом профилактики онкозаболеваний. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариты Королевой. В эфире НСН она привела аргументы за и против использования кофе в качестве профилактических мер при различных видах заболеваний.



