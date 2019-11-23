Ученые назвали фактор, увеличивающий риск развития болезни Паркинсона

23 ноября 201900:31

Финские ученые по результатам 16-летнего эксперимента выявили фактор, увеличивающий риск развития болезни Паркинсона. Результаты исследования были опубликованы MedicalХpress, пишет РИА Новости.

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Согласно ученым, прием антибиотиков широкого спектра действия может стать причиной развития недуга. К такому выводу исследователи пришли по итогам эксперимента, длившегося с 1998 по 2014 годы. В нем приняли участие около 14 тысяч людей с болезнью Паркинсона и более 40 тысяч добровольцев. Неврологи наблюдали за воздействием антибиотиков на их организмы.

Как заявляют ученые, аномальный состав кишечника, наблюдающийся у болеющих недугом людей, может объясняться приемом антибиотиков, которые могут иметь отношение к развитию болезни.



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Фото: herzstiftung.de
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