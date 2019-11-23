Ученые назвали фактор, увеличивающий риск развития болезни Паркинсона

Согласно ученым, прием антибиотиков широкого спектра действия может стать причиной развития недуга. К такому выводу исследователи пришли по итогам эксперимента, длившегося с 1998 по 2014 годы. В нем приняли участие около 14 тысяч людей с болезнью Паркинсона и более 40 тысяч добровольцев. Неврологи наблюдали за воздействием антибиотиков на их организмы.

Как заявляют ученые, аномальный состав кишечника, наблюдающийся у болеющих недугом людей, может объясняться приемом антибиотиков, которые могут иметь отношение к развитию болезни.







