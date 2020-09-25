Названы пять правил для сохранения здоровья во время пандемии COVID-19
Пять правил для сохранения здоровья в период пандемии коронавирусной инфекции перечислили в Роспотребнадзоре. Как отметили специалисты, в список вошли следующие пункты: мытьё рук и дезинфекция поверхностей, соблюдение социальной дистанции, ведение здорового образа жизни и ношение масок. Также в Роспотребнадзоре заявили, что при первых симптомах ОРВИ незамедлительно стоит обратиться к врачу, отмечает РИА Новости.
Между тем, Сергей Собянин заявил о введении в столице новых ограничений с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат, взять отпуск или больничный, говорится в сообщении мэра.
Также Собянин рекомендует работодателям перевести как можно больше своих сотрудников на дистанционную работу и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru