Названы профессии со слишком высокой зарплатой

Также граждане России назвали профессии, которые плохо оплачиваются в нашей стране. Это соцработники (71%), медсестры (70%), няни (69%).

Больше всего употребляют алкоголь мужчины рабочих специальностей, занятых в строительстве и на производстве, а также женщины-руководители. Результаты исследования ученых из Ливерпульского университета опубликованы в журнале BMC Public Health.

