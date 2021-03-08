Названы профессии со слишком высокой зарплатой
Россияне составили список профессий с неоправданно высокими зарплатами, сообщает РБК со ссылкой на исследование Ipsos.
Открывают рейтинг политики, их назвали 79% опрошенных. На втором месте банкиры (61%), замыкают тройку полицейские (25%).
Также граждане России назвали профессии, которые плохо оплачиваются в нашей стране. Это соцработники (71%), медсестры (70%), няни (69%).
Больше всего употребляют алкоголь мужчины рабочих специальностей, занятых в строительстве и на производстве, а также женщины-руководители. Результаты исследования ученых из Ливерпульского университета опубликованы в журнале BMC Public Health.
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