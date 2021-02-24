Британские ученые назвали самые «пьющие» профессии

Чтобы оценить связь между родом занятий и потреблением алкоголя, авторы исследования проанализировали данные более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, включенных в базу UK Biobank в период с 2006 по 2010 годы.

Среди мужчин самые высокие показатели употребления алкоголя ученые отметили у рабочих строительных и производственных специальностей, а также у уборщиков, а самые низкие — у священнослужителей, практикующих врачей, физиков, геологов и метеорологов. Среди женщин наиболее пьющими оказались руководители высшего и среднего звена, а меньше всего склонными к выпивке названы школьные учителя, врачи и ученые.

Ранее британские ученые выяснили, что каждый третий пациент с COVID-19, подключенный к ИВЛ, позднее сталкивается с посттравматическим расстройством, которое требует правильного лечения, сообщает телеканал «360».

