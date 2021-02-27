Депутаты Госдумы предложили считать зарплаты по новой методике
Депутат Госдумы Андрей Ветлужских считает, что правильнее считать зарплату с учетом медианных, а не средних выплат, которые учитывает статистика, заявил он URA.RU.
«Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая», — отметил парламентарий.
По мнению Ветлужских, необходимо провести мониторинг, который раскроет отсутствие учета важных параметров при расчете зарплаты. А именно переработки, большую дифференциацию по среднестатистическим зарплатам, наличие методических недостатков, касающиеся видов и учётов дохода.
Россия обречена на низкие зарплаты, пока не изменится статус страны с развивающейся на статус лидера. Об этом сообщил на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
«Зарплаты не растут, цены растут, и мы страна – развивающаяся, мы – страна – низких зарплат. Любой россиянин за ту же работу в Германии получал бы в 4-5 раз больше, будь то журналист, нянечка в детском саду. Мы кормим другие страны за счет статуса вспомогательной провинции. Нам другие страны указывают, что и как делать», - отметил в интервью НСН Евгений Федоров.
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