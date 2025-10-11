Ким Чен Ын попросил Медведева передать привет Путину

Страны Балтии готовят план эвакуации на случай нападения России Росстат зафиксировал заметное снижение цен на овощи и фрукты в сентябре Латвийские власти намерены выдворить из страны свыше 800 граждан России У европейских пользователей Telegram появилась плашка «конец свободного интернета» Главред «Латинской Америке» рассказал, почему Нобелевкую премию отдали не Трампу