Ким Чен Ын попросил Медведева передать привет Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил председателя партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева передать привет президенту России Владимиру Путину и народу страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем

Ранее Медведев с делегацией партии прибыл в Пхеньян. Российский политик встретился с северокорейским лидером во время празднования 80-летия Трудовой партии Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын попросил передать теплый привет уважаемому... товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии "Единая Россия", братскому российскому народу», - отмечает ЦТАК.

Лидер Северной Кореи пожелал еще больших успехов при защите суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности РФ, «при строительстве сильной России».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий МедведевВладимир ПутинКим Чен Ын

Горячие новости

Все новости

партнеры