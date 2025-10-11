Ким Чен Ын попросил Медведева передать привет Путину
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил председателя партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева передать привет президенту России Владимиру Путину и народу страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ранее Медведев с делегацией партии прибыл в Пхеньян. Российский политик встретился с северокорейским лидером во время празднования 80-летия Трудовой партии Кореи.
«Товарищ Ким Чен Ын попросил передать теплый привет уважаемому... товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии "Единая Россия", братскому российскому народу», - отмечает ЦТАК.
Лидер Северной Кореи пожелал еще больших успехов при защите суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности РФ, «при строительстве сильной России».
