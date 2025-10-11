В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
11 октября 202505:45
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Об этом сообщил телеканал ABC.
Авиакатастрофа произошла в аэропорту Шеллхарбор. Экстренные службы получили уведомление об инциденте утром по местному времени.
По сведениям полиции, самолет разбился вскоре после взлета. В результате ЧП погибли три человека.
Ранее в Красноярском крае самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» совершил жесткую посадку, по данным СМИ, два человека погибли.
