Трамп заявил, что встретится в Каире с лидерами многих стран
11 октября 202504:55
Президент США Дональд Трамп намерен провести в Египте встречу с лидерами ряда стран. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами в Белом доме.
По словам американского лидера, в рамках поездки на Ближний Восток он посетит Израиль и Египет. Трамп предположил, что отправится в Каир.
«Думаю, мы поедем именно туда... И туда приедут лидеры множества стран мира, они приглашены», - указал глава Белого дома.
Ранее стало известно, что Трамп планирует визит на Ближний Восток 13 или 14 октября.
