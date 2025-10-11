При пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Красноярском крае. Об этом сообщает МЧС.

В Красноярском крае загорелась пятиэтажка на 2000 «квадратов»

Ранее стало известно о возгорании в квартире в пятиэтажке. Площадь пожара составляла 2000 квадратных метров.

Как отметили в МЧС, огонь локализовали.

«Двое человек пострадали, один погиб», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что из-за ЧП 28 человек находятся в пункте временного размещения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПожарКрасноярский КрайМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры