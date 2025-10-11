При пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае погиб человек
11 октября 202503:26
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Красноярском крае. Об этом сообщает МЧС.
Ранее стало известно о возгорании в квартире в пятиэтажке. Площадь пожара составляла 2000 квадратных метров.
Как отметили в МЧС, огонь локализовали.
«Двое человек пострадали, один погиб», - говорится в сообщении ведомства.
Известно, что из-за ЧП 28 человек находятся в пункте временного размещения.
