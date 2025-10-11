Терапевт Трампа назвал его «исключительно здоровым»

Американский президент Дональд Трамп обладает крепким здоровьем. Об этом сообщил Белый дом со ссылкой на отчет терапевта главы государства Шона Барбабеллы.

«Дональд Трамп остается исключительно здоровым с сильными сердечно-сосудистой, легочной и неврологической системами, а также физическими показателями», - указано в документе.

Как отметил врач, перед международной поездкой лидер США сделал прививки, в том числе от коронавирусной инфекции.

Терапевт подчеркнул, что сердечно-сосудистая система Трампа по показателям моложе его реального возраста на 14 лет. Президент соблюдает напряженный ежедневный распорядок без ограничений.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием когнитивных функций Дональда Трампа.

