Названы приложения, замедляющие работу смартфона

Чтобы телефон не «тормозил», следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме. Это относится и к виджетам, расположенным на рабочем столе смартфона. Об этом в интервью с агентством «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

По его словам, медленно работают, как правило, старые смартфоны на платформах Android и iOS. Однако «тормозить» могут и современные бюджетные гаджеты, оснащенные облегченной системой Android Go. Чтобы ускорить работу таких смартфонов, следует избавиться от «тяжелых» приложений, например, Facebook и YouTube.