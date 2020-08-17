Россияне назвали главное «удобство XX века»
Интернет назвали главным изобретением XX века более 60% россиян, принявших участие в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 54% россиян назвали самым главным «удобством прошлого века» телефон, однако за 10 лет его значимость снизилась на 19 процентных пунктов. Кроме того, респонденты упомянули банковские карты и компьютер.
Что касается изобретений XXI столетия, то участники опроса отдали предпочтение бионическим протезам, смартфону и соцсетям, солнечным батареям и 3D-принтерам.
А ранее ВЦИОМ выяснил, что практически каждого второго россиянина (47%) устраивает жизнь, которую он ведёт. Ещё 29% респондентов заявили, что их жизнь отчасти устраивает, а отчасти – нет. 23% отмечали неудовлетворённость своей жизнью.
В целом индекс удовлетворённости жизнью в июне оказался на шесть пунктов выше, чем в мае – он сравнялся с показателем начала года, говорится в исследовании. Подрос и индекс экономического положения – он на 4 пункта выше, чем в конце весны. В июне текущее экономическое положение в России признавали хорошим 9% опрошенных, 42% считали плохим, а 44% давали средние оценки.
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