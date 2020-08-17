Россияне назвали главное «удобство XX века»

Интернет назвали главным изобретением XX века более 60% россиян, принявших участие в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 54% россиян назвали самым главным «удобством прошлого века» телефон, однако за 10 лет его значимость снизилась на 19 процентных пунктов. Кроме того, респонденты упомянули банковские карты и компьютер.

Что касается изобретений XXI столетия, то участники опроса отдали предпочтение бионическим протезам, смартфону и соцсетям, солнечным батареям и 3D-принтерам.