СМИ: Обновление Android превратило смартфоны Google Pixel в «кирпичи»
Пользователи смартфонов Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro cтолкнулись с проблемами после обновления ПО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, обновление Android 16 QPR1, выпущенное 3 сентября, вызвало сбои у тысяч пользователей. Владельцы Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro сообщают о белом шуме на экране, искажении изображения с камер, пропаже фотографий из галереи, а также о неработающих банковских приложениях и Bluetooth, из-за чего невозможно подключить смарт-часы или наушники.
Некоторым пользователям помогает перезагрузка устройства, но в большинстве случаев телефон становится неработоспособным. Откат прошивки через настройки решает проблему для части пользователей. В сервисных центрах за ремонт просят около 10 тысяч рублей, добавляет SHOT.
Ранее на смартфонах с Android нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
