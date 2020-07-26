Названы причины снижения суточной нормы соли у россиян

При чрезмерном употреблении соли, насыщенных жиров и сахара повышается риск возникновения ожирения, сердечно-сосудистых, диабета, онкологических и других заболеваний.

Батурин напомнил, что основными источниками соли являются колбаса, консервы, в том числе домашние соления, хлеб. Производители не могут отказаться от большого содержания соли в хлебе, потому что он влияет на клейковину и качество мучного изделия.

Ученый рекомендовал употреблять в день не менее 400 грамм овощей и фруктов и белковую пищу – мясо, яйца, молоко и бобы.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала в эфире НСН, чем опасно чрезмерное потребление соли и как его можно сократить человеку и государству.

«В первую очередь убрать колбасу, сосиски, сардельки, все мясные субпродукты, потому что там содержится огромное количество соли. Огромное количество соли содержится в сырах, даже по вкусу несоленых. Не всегда то, что мы называем солью, мы ощущаем как соленый вкус. Конечно же, в фастфуде. В хлебе содержится очень большое количество скрытого натрия. Если эти продукты не употреблять регулярно, тогда можно говорить о нормальном количестве натрия в рационе», - сказала Ионова.

